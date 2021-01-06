Петербургские специалисты запечатлели северное сияние — фото

Охотники за природным явлением смогли «поймать» Аврору по пути в Мурманск. Фото они опубликовали в Telegram-канале.

Уникальное природное явление попало в кадр одного из энтузиастов у деревни Териберка в Мурманской области. Фотоматериал был выложен в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

Отметим, что 5 января, во вторник днём в городе была зафиксирована солнечная волна с большой напряжённостью и плотностью плазмы. Вероятно, это и вызвало появление «Авроры» в Ленобласти.