Петербургские специалисты запечатлели северное сияние — фото

Охотники за природным явлением смогли «поймать» Аврору по пути в Мурманск. Фото они опубликовали в Telegram-канале.
Уникальное природное явление попало в кадр одного из энтузиастов у деревни Териберка в Мурманской области. Фотоматериал был выложен в Telegram-канале «Астро Фото Болото».
Отметим, что 5 января, во вторник днём в городе была зафиксирована солнечная волна с большой напряжённостью и плотностью плазмы. Вероятно, это и вызвало появление «Авроры» в Ленобласти.
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23.12.2020 220