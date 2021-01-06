В Ленобласти тысяча дачников осталась без воды на Рождество

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ломоносовском районе Ленобласти более тысячи дачных хозяйств 6 января остались без водоснабжения. Об этом сообщило издание 47news.

Юрий Ляликов,  председателя садоводства «Трансмаш» заявил, что подачу воды прекратили накануне, в шестом часу вечера. Вероятно, причиной этому могла стать авария на участке, где проходят коммуникации — трубы слишком старые.

Исполняющий обязанности Ляликов сообщил, что аварийные службы на вызовы не реагируют. По его словам, в этом районе около 800 дачных участков с домами и еще порядка 200 огородов.

«В том же поле проложены другие коммуникации и газовая труба. К тому же самостоятельно ремонтировать мы не можем, это нецелевое расходование средств. Набираем воду на ближайшей колонке. Но надо понимать, что у многих дети — ни помыться, ни приготовить. А скоро праздник. Вот такой подарок нам на Рождество», — рассказал Юрий Ляликов порталу 47news.

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28.12.2020 185
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