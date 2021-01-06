Предварительно животное усыпили дротиком со снотворным.

В среду, 6 января, специалисты «Кошкиспаса» спасли рысь в Агалатово. Об этом они рассказали в своей группе «ВКонтакте».

Животное забралось на самую верхушку березы и боялось спуститься обратно. Перед началом спасательной операции специалисты усыпили рысь дротиком со снотворным, после чего растянули под деревом два больших тента.

Вопреки ожиданиям, животное не упало в тент, а застряло в развилке дерева. В итоге спасателям пришлось самим забраться на березу, после чего рысь наконец-то оказалась в безопасности. Сейчас она находится в Центре реабилитации диких животных.