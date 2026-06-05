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Станция метро «Пионерская» меняет режим работы из-за ремонта эскалатора

С понедельника, 8 июня, станция петербургского метро «Пионерская» будет работать по новому расписанию из-за капитального ремонта эскалатора.

Метро
Фото: Freepik.

По будним дням с 7:30 до 9:00 вход в вестибюль будет ограничен, с 17:10 до 19:10 - закрыт. Время ограничения может быть скорректировано в зависимости от пассажиропотока.

Жителям и гостям города рекомендуется воспользоваться другими станциями метро, например, «Комендантский проспект». До нее можно доехать на автобусах № 76, 127, 135, 171, 221 или трамваях № 47, 55. Ремонт планируется завершить к 21 августа 2026 года.

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Теги

метро Петербург Пионерская
Новости Социум Главное

Только три водоема в Ленобласти оказались пригодными для купания

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти провел мониторинг качества воды на популярных водных объектах.

Только три водоема в Ленобласти оказались пригодными для купания - В Петербурге лишь один пляж соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Фото: Freepik.

В Ленобласти из 20 проверенных зон отдыха пригодными для купания оказались только три пляжа в Приозерском районе — озера Ратное, Снетковское и Петровское. Остальные - не соответствуют гигиеническим стандартам.

Из 24 проверенных пляжей Петербурга только один соответствует санитарно-гигиеническим нормам — Ольгинский водоем в Выборгском районе. В остальных 23 качество воды не соответствует требованиям.

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04.06.2026
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Ведомство настоятельно не рекомендует купаться в водоемах с некачественной водой, чтобы избежать заражения инфекциями и паразитами.

Теги

купание роспотребнадзор Ленобласть Петербург

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