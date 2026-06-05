С понедельника, 8 июня, станция петербургского метро «Пионерская» будет работать по новому расписанию из-за капитального ремонта эскалатора.

По будним дням с 7:30 до 9:00 вход в вестибюль будет ограничен, с 17:10 до 19:10 - закрыт. Время ограничения может быть скорректировано в зависимости от пассажиропотока.

Жителям и гостям города рекомендуется воспользоваться другими станциями метро, например, «Комендантский проспект». До нее можно доехать на автобусах № 76, 127, 135, 171, 221 или трамваях № 47, 55. Ремонт планируется завершить к 21 августа 2026 года.