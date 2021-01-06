В Петербурге задержали пьяного водителя каршеринга

На Бухарестской улице сотрудники полиции остановили арендное авто, за рулем которого находился водитель в алкогольном опьянении. Теперь ему грозит большой штраф.

Информация была размещена в группе Дорожный инспектор в соцсети «Вконтакте».

Задержание произошло в ночь на 6 января около часа ночи. Сотрудники ГИБДД остановили авто марки Nissan, принадлежащий сервису аренды машин YouDrive.

Водителю был проведен тест на опьянение, который показал 0,852 мг/л.

«Примечательно, что в таком состоянии он ехал с товарищем не из гостей, а в гости», — говорит очевидец происшествия.

В итоге, поездка молодому человеку вышла слишком дорого. Ему грозит лишение водительских прав сроком на 2 года, штраф в размере 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде и штраф от сервиса каршеринга.