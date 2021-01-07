Президент выразил благодарность РПЦ за укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения.
Российский президент Владимир Путин поздравил граждан с Рождеством. Отдельно он поблагодарил Русскую православную церковь и другие христианские конфессии за их вклад в воспитание подрастающего поколения и поддержание межнационального и межрелигиозного диалога. Государственный лидер также рассказал, в чем состоит любовь Господа.
«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее», — сказал Путин.