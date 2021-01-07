10 января температура может опуститься до минус 25 градусов.

Жителей Ленинградской области предупредили о резком похолодании в конце недели. Такими прогнозами поделились в региональном ГУ МЧС.

В пятницу, 8 января, на дорогах возможен гололед. В субботу, 9 января, днем температура упадет до -10…-15 градусов, ночью на востоке столбик термометра опустится до -22 градусов. В воскресенье, 10 января, ночью ожидается похолодание до -18 градусов, при прояснении местами столбик термометра достигнет отметки в -25 градусов. Днем потеплеет до -10 градусов, на востоке местами — до -20. Все эти дни на дорогах будет гололедица.