Актер и педагог скончался на 78-м году жизни.

В четверг, 7 января, не стало народного артиста России Валерия Хлевинского. На момент смерти ему было 77 лет. Печальное известие сообщили в МХТ имени Чехова.

«Валерий Михайлович был полон жизни и планов, репетировал в новой постановке Сергея Женовача «Заговор чувств», ждал премьеру… Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье, близким, ученикам Валерия Михайловича Хлевинского», — говорится в сообщении.

Прощание с Хлевинским состоится на Троекуровском кладбище Москвы.