Хирург предупредил о смертельной опасности катания на ватрушках

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на хирурга Артема Дякива, человек физически не может контролировать траекторию «полета», поэтому такое развлечение смертельно опасно.

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Как сообщал ivbg.ru, трехлетний мальчик госпитализирован после падения с «ватрушки» в Воейково. По словам Артема Дякива, большая часть зимних травм у детей происходит именно во время катания.

«Основная причина, почему ватрушки хуже других вариантов катания, – ими дети не могут управлять в принципе. Его посадили, и он куда поехал – туда поехал», – рассказал специалист

Он отметил, что в случае опасности ребенок не сможет спрыгнуть. При этом даже просто падение с ватрушки опасно, а бывает, что дети въезжают в столбы или деревья и получают компрессионные переломы позвоночника.