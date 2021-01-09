За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 218 жителей Ленобласти

По данным на 9 января, в Ленобласти выявили 218 новых случаев COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 25 796 человек, выздоровели — 22 404.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+3), Ефимовский (+1), Большой Остров (+2) .

Волосовский район: Волосово (+1), Терпилицы (+1), Большая Вруда (+1), Лисино (+1), Рабитицы (+1).

Волховский район : Волхов (+4), Сясьстрой (+2), Паша (+2), Новая Ладога (+2).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+1), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), Токсово (+2), Бугры (+2), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Нижние Осельки (+1).

Выборгский район: Выборг (+19), Перово (+2), Светогорск (+1), Харитоново (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+14), с. Никольское (+1), Войсковицы (+1), Новый Свет (+2), Семрино (+2), Мины (+1), Торфяное (+2), Лукаши (+1), д. Горки (Вырицкое городское поселение) (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+13), Ручьи (+1).

Киришский район: Кириши (+16), Андреево (+1).

Кировский район: Кировск (+6), Отрадное (+3), Приладожский (+3), Павлово (+2), массив Беляевский мох (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+12).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+1), Гостилицы (+1), Виллози (+1), Нижняя Бронна (+1).

Лужский район: Луга (+9), Торковичи (+2), Заклинье (+1), Оредеж (+1), Скреблово (+1), Крюково (+1), Приозерный (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+4), Хевроньино (+1).

Приозерский район: Приозерск (+6), Саперное (+1), Кузнечное (+3), Суходолье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+13), Царицыно Озеро (+1).

Тосненский район: Нурма (+4), Тосно (+1), Лисино-Корпус (+3), Новолисино (+1), Федоровское (+2), Красный Бор (+2) .