Россияне назвали самый безопасный вид транспорта для дальних поездок

Большинство россиян — 47% — считают, что путешествовать на дальние расстояния безопаснее всего на поезде. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервис путешествий «Туту.ру».
Еще 35% самым безопасным видом транспорта назвали самолет. Тем временем, всего 6% предпочитают отправляться в дальний путь на собственном авто, а 2% — на автобусе. За такси и водный транспорт проголосовали по 1% респондентов.
8% опрошенных заявили, что им страшно путешествовать любым видом транспорта.
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29.12.2020 268