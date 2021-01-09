Россияне назвали самый безопасный вид транспорта для дальних поездок

Большинство россиян — 47% — считают, что путешествовать на дальние расстояния безопаснее всего на поезде. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервис путешествий «Туту.ру».

Еще 35% самым безопасным видом транспорта назвали самолет. Тем временем, всего 6% предпочитают отправляться в дальний путь на собственном авто, а 2% — на автобусе. За такси и водный транспорт проголосовали по 1% респондентов.

8% опрошенных заявили, что им страшно путешествовать любым видом транспорта.