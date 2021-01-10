Почти четверть россиян назвали себя суеверными

Большинство россиян — 74 % — не верят в потусторонние силы, а суеверными себя считают 22% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Самыми суеверными работниками оказались медсестры — 40% и продавцы — 36%, юристы, региональные представители и водители — по 35 %, а наименее суеверными — программисты и аналитики — по 16%. Отмечается, что 85 % никогда не обращались за услугами к гадалкам, магам и народным целителям. 15% доводилось посещать таких «специалистов».