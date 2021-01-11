На сайте авиаперевозчика уже появились билеты на рейсы начиная от 28 января.

У петербуржцев появится шанс провести остаток зимы в Финляндии. Об этом свидетельствуют планы финской авиакомпании Finnair, которая хочет возобновить перелеты между Хельсинки и Санкт-Петербургом с конца января.

Так, уже сейчас на официальном сайте компании доступны билеты на рейсы из Петербурга в Хельсинки начиная от 28 января. Перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю — с четверга по воскресенье.

Ранее, однако, финские власти продлили ограничения на въезд россиян в страну до 9 февраля.