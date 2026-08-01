Правительство Ленинградской области обратилось к жителям по случаю 99-летия образования региона.

В субботу, 1 августа, Ленинградская область отмечает 99-летие. По случаю праздника правительство региона обратилось к землякам с поздравлениями.

«За этими цифрами — судьбы нескольких поколений, их труд, упорство и любовь к своей земле. Это те, кто строил здесь заводы, кто поднимал сельское хозяйство, кто защищал эту землю в годы войны и кто сегодня сражается за победу на передовой и в тылу. Спасибо им и вам всем!», — указано в обращении.

Руководство региона выразило глубокую благодарность бойцам и ветеранам СВО, подчеркнув, что их мужество служит примером для всех жителей, а поддержка защитников и их семей остается приоритетной задачей властей.

Сегодня Ленинградская область демонстрирует высокие показатели в инвестиционном секторе, жилищном строительстве и социальной политике. Однако, как отмечает правительство, главной целью остается создание комфортных условий для жизни в каждом уголке области.

В преддверии столетнего юбилея регион приступил к реализации масштабных проектов: ведется благоустройство населенных пунктов, модернизация инфраструктуры, включая ремонт «Дороги жизни», а также строительство новых образовательных и медицинских учреждений.

«Спасибо вам за труд, за терпение, за верность Ленинградской области. Пусть в каждой семье будет лад, здоровье и уверенность в завтрашнем дне», — добавили в правительстве.