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Ленинградская область отмечает 99-летие

Правительство Ленинградской области обратилось к жителям по случаю 99-летия образования региона.

Ленинградская область отмечает 99-летие - Правительство Ленинградской области обратилось к жителям по случаю 99-летия образования региона.
Фото: Правительство Ленинградской области

В субботу, 1 августа, Ленинградская область отмечает 99-летие. По случаю праздника правительство региона обратилось к землякам с поздравлениями. 

«За этими цифрами — судьбы нескольких поколений, их труд, упорство и любовь к своей земле. Это те, кто строил здесь заводы, кто поднимал сельское хозяйство, кто защищал эту землю в годы войны и кто сегодня сражается за победу на передовой и в тылу. Спасибо им и вам всем!», — указано в обращении

Руководство региона выразило глубокую благодарность бойцам и ветеранам СВО, подчеркнув, что их мужество служит примером для всех жителей, а поддержка защитников и их семей остается приоритетной задачей властей.

Сегодня Ленинградская область демонстрирует высокие показатели в инвестиционном секторе, жилищном строительстве и социальной политике. Однако, как отмечает правительство, главной целью остается создание комфортных условий для жизни в каждом уголке области.

В преддверии столетнего юбилея регион приступил к реализации масштабных проектов: ведется благоустройство населенных пунктов, модернизация инфраструктуры, включая ремонт «Дороги жизни», а также строительство новых образовательных и медицинских учреждений.

«Спасибо вам за труд, за терпение, за верность Ленинградской области. Пусть в каждой семье будет лад, здоровье и уверенность в завтрашнем дне», — добавили в правительстве.

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Ленинградская область День рождения Ленобласти
Новости Социум

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с 99-летием региона

Годовщина региона символизирует важный этап развития региона и единство его жителей, подчеркнул сенатор.

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с 99-летием региона - Годовщина региона символизирует важный этап развития региона и единство его жителей, подчеркнул сена
Фото: Сергей Перминов/ МАКС

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием со дня образования региона.

Парламентарий подчеркнул, что сегодняшняя дата — не просто веха в календаре, а повод для чествования достижений региона и его героической истории.

«Весь регион, как большая семья, устремлен в будущее: в поддержке наших защитников, в созидательных начинаниях, в заботе о каждом из поколений. И год на пути к 100-летию области просто обязан стать особенным», — обратился сенатор.

Сергей Перминов также отметил, что наступивший год, предваряющий вековой юбилей области , должен стать особенным для всех жителей. В своем пожелании сенатор выразил уверенность в силе духа ленинградцев, пожелав им энергии в воплощении замыслов, процветания и новых достижений.

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Сергей Перминов День рождения Ленобласти

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