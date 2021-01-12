На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 января

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

А-181 «Скандинавия»:

138 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

157 км ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-121 «Сортавала»:

33-37 км ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 8:00-20:00, уборка снега перед СБО;

19-37 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00-20:00, уборка снега перед СБО;

37-72 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00-20:00, уборка снега перед СБО.

Р-21 «Кола»:

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

15-28 км левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, очистка СВЭ в РП.

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

672 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: