Александр Дрозденко: Благодарю всех работников прокуратуры за эффективный совместный труд

Губернатор Ленобласти поздравил от лица Правительства 47 региона работников прокуратуры с их профессиональным праздником, который отмечается 12 января

«Настоящие профессионалы, глубоко преданные своему делу – ежедневно вы стоите на страже законных интересов сограждан, в сложных ситуациях помогая добиться справедливости», — отметил в своем поздравлении глава Ленобласти.

Александр Юрьевич поблагодарил всех работников прокуратуры за эффективный совместный труд и активное взаимодействие при решении самых значимых вопросов и задач. А также пожелал всем ветеранам и действующим сотрудникам прокуратуры крепкого здоровья, успехов и неиссякаемой энергии для дальнейшего благородного служения Отечеству.

«Уверен, что, несмотря на трудности сегодняшнего времени, вы и впредь продолжите делать все для укрепления безопасности и благополучия ленинградцев», — подытожил свое поздравление Дрозденко.

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День работника прокуратуры РФ отмечается в Ленобласти 12 января, как и во всей России (праздник учрежден Указом Президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года). В торжествах участвуют все служащие и бывшие работники прокуратуры РФ. К празднованию присоединяются студенты, преподаватели профильных юридических учебных заведений.

Отметим, что 12 января было выбрано не случайно, так как именно 12 января 1722 года появился первый институт российской прокуратуры. Император Петр Великий создал чин генерал- и обер-прокурора в Правительствующем сенате и определил их компетенцию.