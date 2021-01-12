13 января жителей Ленобласти ждут 28-градусные морозы и небольшой снег

В среду, 13 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток -13…-18 °C, на западе местами прогнозируется -8…-10 гр., на востоке -23…-28 °C. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица.

Напомним, сегодня, 12 января, во второй половине дня в Ленобласти ожидается усиление ветра до 17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.