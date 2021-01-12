В Ленобласти возобновлена очная перерегистрация безработных

Ленинградцы, состоящих на Бирже труда и получающих пособие, могут подтвердить свой статус дистанционно.

Заявление подается дистанционно – через портал «Работа в России» или сайт Госуслуг. Затем, дата и время личной явки в центр занятости для регистрации на Бирже труда будут обозначены в личном кабинете на портале «Работа в России».

После окончания установленного периода выплаты пособия по безработице перерегистрация осуществляется один раз в месяц как лично, так и дистанционно – через портал czn47.ru.

Такие правила регистрации, а также выплат пособий действуют до 31 марта 2021 года.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.