В феврале россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

В феврале россиян ожидает единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля.

Из-за празднования Дня защитника Отечества рабочий день 22 февраля был перенесен на субботу 20 февраля. Благодаря этому граждане получат сразу три выходных в честь праздника — с 21 по 23 февраля. А затем россиян ожидает трехдневная рабочая неделя — с 24 по 26 февраля.

Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.