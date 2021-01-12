Заболеваемость коронавирусом в Петербурге увеличилась на 65 %

Новогодние праздники ухудшили эпидемиологическую ситуацию в городе. За прошедшую неделю медики зафиксировали резкое увеличение числа инфицированных.
Согласно данным регистра заболевших COVID-19, прирост числа ковидбольных к 5 января прошлого вторника составил почти 65 %.
«Сегодня отмечается рост случаев регистрации пациентов, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, что было ожидаемо по окончании длительных праздников. Также растет число выполненных проб ПЦР на SARS-CoV-2 — их сделано на 84,5% больше по сравнению с прошлым вторником. Пока эти данные не отразились на числе госпитализаций и количестве активно больных — они демонстрируют умеренное снижение в сравнении с прошлой неделей», — отметили в оперативном штабе.
Также в ведомстве отметили, что по истечению еще недели, рост постоянных госпитализаций больных может увеличиться.
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12.01.2021 66