Заболеваемость коронавирусом в Петербурге увеличилась на 65 %

Новогодние праздники ухудшили эпидемиологическую ситуацию в городе. За прошедшую неделю медики зафиксировали резкое увеличение числа инфицированных.

Согласно данным регистра заболевших COVID-19, прирост числа ковидбольных к 5 января прошлого вторника составил почти 65 %.

«Сегодня отмечается рост случаев регистрации пациентов, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, что было ожидаемо по окончании длительных праздников. Также растет число выполненных проб ПЦР на SARS-CoV-2 — их сделано на 84,5% больше по сравнению с прошлым вторником. Пока эти данные не отразились на числе госпитализаций и количестве активно больных — они демонстрируют умеренное снижение в сравнении с прошлой неделей», — отметили в оперативном штабе.