На рэпера Моргенштерна подали иск о защите авторских прав в Уфе – суд

В Кировский районный суд Уфы поступил иск к реперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав, по заявлению истца, музыкант незаконно исполняет его песню, сообщили в суде.

«В Кировский районный суд Уфы поступило исковое заявление к известному рэперу Моргенштерну о защите нарушенных интеллектуальных прав правообладателя — физического лица. Истец обратился в суд с требованием признать незаконным использование рэпером в своей деятельности музыкального произведения, автором которого является истец», — сообщает суд на своей странице в Instagram.

В пресс-службе Кировского районного суда агентству сообщили, что иск еще не принят к производству.

«Более точные подробности, о какой песне репера идёт речь, будут известны, когда иск примут в производство», — сказал собеседник.

В среду в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщали, что Колпинский районный суд 20 января рассмотрит административное исковое заявление прокуратуры о признании запрещённой информацией песни музыканта «Я съел деда».

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Моргенштерн выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей «ВКонтакте», завоевав сразу три звания – «Альбом года», «Хит года в клипах» и «Артист года».