В Ленобласти более 400 военнослужащих во время праздников приняли присягу 

Более 400 новобранцев осеннего призыва приняли военную присягу во время новогодних праздников. Они служат в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ЗВО, которая дислоцирована в Ленобласти.

Все мероприятия прошли в соблюдением противоэпидемиологических мер: перед построением личного состава пространство обработали специальными компонентами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Для родственников и гостей организовали статические показы оружия, техники, образцов снаряжения. Военнослужащих поздравили фронтовики и ветераны службы, а также художественные коллективы региона.

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Ранее мы сообщали, что в Ленобласти от COVID-19 привились еще 600 военнослужащих ЗВО. Всего прививку получили более 17 тысяч военнослужащих ЗВО.