Стали известны подробности гибели мужчины на пожаре в Выборге

Ранее ivbg.ru сообщал, что 12 января поздним вечером в Выборге на Дальней улице полыхали два частных дома. Один мужчина сгорел заживо.
Как стало известно ivbg.ru, сегодня, 13 января, на место происшествия приезжал следователь. По его версии, мужчину сначала зарезали, а потом подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. Проверка продолжается.
Напомним, что пожар начался в той части дома, в которой, по словам очевидцев, жили выпивающие.
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13.01.2021 87