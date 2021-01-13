Стали известны подробности гибели мужчины на пожаре в Выборге

Ранее ivbg.ru сообщал, что 12 января поздним вечером в Выборге на Дальней улице полыхали два частных дома. Один мужчина сгорел заживо.

Как стало известно ivbg.ru, сегодня, 13 января, на место происшествия приезжал следователь. По его версии, мужчину сначала зарезали, а потом подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. Проверка продолжается.

Напомним, что пожар начался в той части дома, в которой, по словам очевидцев, жили выпивающие.