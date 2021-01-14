Глава Ленобласти проверил, как началась учеба у ребят в новой Шлиссельбургской школе

Губернатор Ленобласти посетил СОШ №1, строительство которой началось в 2015 году

«У школы непростая судьба. Она долго строилась. Однако сегодня мы видим, что школа уже живая, здесь работают столовая и все классы. Мне понравилось, как ребята отнеслись к подготовке своей школы — сами придумали навигацию, рисунки для интерьеров», — отметил Александр Юрьевич.

Глава Ленобласти рассказал, что в планах у правительства Ленобласти вдохнуть новую жизнь в Шлиссельбург: строительство стадиона, бассейна, реконструкция старых зданий, реновация больницы, реставрация шлюзов, мостов.

Напомним, что школу достраивает уже третий подрядчик, предыдущие не справились со своими обязательствами. Госконтракт на строительство был заключен в 2012 году.