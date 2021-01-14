Автомобиль бизнес-класса за 2 млн рублей угнали в Кудрово

По информации ivbg.ru, в полицию Всеволожского района 15 января обратился житель Кудрово.

У него угнали черный Mercedes-Benz E 200, выпущенный в 2016 году. Автомобиль был припаркован на Каштановой аллее в Кудрово. У злоумышленников было два дня на кражу.

Иномарку бизнес-класса автомобилист арендовал у 25-летней жительницы Купчино. Ущерб от потери автомобиля оценивается в 2 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.