Еще одна больница в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с COVID-19, развернув 110 коек

Больница №33 в Колпинском районе Санкт-Петербурга начала приём пациентов с коронавирусной инфекцией, для них развёрнуты 110 коек, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В настоящее время в Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают 16 городских и семь федеральных стационаров. В них развёрнуто 12488 инфекционных коек.
Планируется, что в феврале пациентов с коронавирусом примет отделение больницы Святителя Луки. Там завершается масштабная реконструкция. Отделение рассчитано на 165 коек.
По словам Беглова, для городских стационаров, принимающих пациентов с коронавирусом, закуплено 70 аппаратов для высокопоточной оксигенации. Этот метод имеет преимущества: благодаря ему увеличивается эффективность вентиляции, он более комфортный для пациента.