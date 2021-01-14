Еще одна больница в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с COVID-19, развернув 110 коек

Больница №33 в Колпинском районе Санкт-Петербурга начала приём пациентов с коронавирусной инфекцией, для них развёрнуты 110 коек, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«С сегодняшнего дня для приёма больных с коронавирусной инфекцией развёрнуты 110 коек в действующем корпусе Городской больницы №33 в Колпино. Из них 10 работают как реанимационные», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

В настоящее время в Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают 16 городских и семь федеральных стационаров. В них развёрнуто 12488 инфекционных коек.

Планируется, что в феврале пациентов с коронавирусом примет отделение больницы Святителя Луки. Там завершается масштабная реконструкция. Отделение рассчитано на 165 коек.

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По словам Беглова, для городских стационаров, принимающих пациентов с коронавирусом, закуплено 70 аппаратов для высокопоточной оксигенации. Этот метод имеет преимущества: благодаря ему увеличивается эффективность вентиляции, он более комфортный для пациента.