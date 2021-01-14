Предпринимателей Ленобласти попросили не поднимать цены на сахар и масло

Правительство Петербурга и Ленинградской области обратилось к продуктовым сетям региона с просьбой «заморозить» цены на сахар и подсолнечное масло. Руководством области готовится соответствующее соглашение.

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В конце декабря 2020 года руководство Северной столицы отправляло письма предпринимателям с предложением присоединиться к контролю цен на товары первой необходимости. В ответном письме согласные с предложением ритейлеры должны были отправить в комитет по промышленной политике заполненные формы соглашения. Данные мероприятия были началом этой работы — после новогодних праздников область продолжила кампанию по регулированию цен.

В отправленных посланиях содержится призыв предпринимателей к социальной ответственности и предложение продавать сахар не дороже 45 рублей за килограмм, а масло не дороже 110 за литр

В конце 2020 года похожее соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом заключил ряд федеральных ретейлеров и производителей. Это случилось после того, как на ситуацию с ростом цен на товары обратил внимание президент Владимир Путин.