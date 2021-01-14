Предпринимателей Ленобласти попросили не поднимать цены на сахар и масло

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Правительство Петербурга и Ленинградской области обратилось к продуктовым сетям региона с просьбой «заморозить» цены на сахар и подсолнечное масло. Руководством области готовится соответствующее соглашение. 

Информация появилась у портала Фонтанка.

В конце декабря 2020 года руководство Северной столицы отправляло письма предпринимателям с  предложением  присоединиться к контролю цен на товары первой необходимости.  В ответном письме согласные с предложением ритейлеры должны были отправить в комитет по промышленной политике заполненные формы соглашения. Данные мероприятия были началом этой работы — после новогодних праздников область продолжила кампанию по регулированию цен.

В отправленных посланиях содержится призыв предпринимателей к социальной ответственности и предложение продавать сахар не дороже 45 рублей за килограмм, а масло не дороже 110 за литр

В конце 2020 года похожее соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом заключил ряд федеральных ретейлеров и производителей. Это случилось после того, как на ситуацию с ростом цен на товары обратил внимание президент Владимир Путин.

Вам будет интересно
Предпринимателей Ленобласти попросили не поднимать цены на сахар и масло Смольный, рост цен, предприниматели, Ленобласть
Рост цен на подсолнечное масло и сахар ограничат
Правительство рекомендует предпринимателям не увеличивать стоимость товаров первой необходимости. Министерство сельского хозяйства 10 декабря провело совещание по вопросам стабилизации цен на...
10.12.2020 285
Автор