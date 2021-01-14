Видео: в Ломоносовском районе пожар оставил 30 дачных участков без света

Возгорание жилого дома площадью 150 квадратов в садоводстве «Трансмаш» Ленинградской области оставило без электроэнергии три десятка дачных хозяйств.

Портал 47.news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ленобласти сообщило, что вечером 14 января в Ломоносовском районе закончили ликвидацию серьезного возгорания в жилом садоводческом районе.

Пламя охватило дом площадью около 150 квадратных метров. Устранением возгорания занимались 12 человек и три единицы техники. По счастливой случайности и благодаря слаженным действиям спасателей, пострадавших в ЧП нет.