Россиян ожидает очередное подорожание бензина

Аналитики Росстата подсчитали средние потребительские цены на бензин в России на стыке 2020 и 2021 годов. Стоимость горючего хоть и незначительно, но уже повысилась.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на Росстат, средние показатели цен на бензин в стране составляют 46 рублей и 12 копеек за литр. За последние 3 дня горючее подорожало на 21 копейку.

Из представленных данных следует, что средняя цена на бензин Аи-92 выросла на 18 копеек и уже составляет 43 рубля и 46 копеек за литр. Более качественный Аи-95 теперь стоит 47,24 рубля за литр — подорожание составило 20 копеек. Бензин марки Аи-98 вырос в цене на 35 копеек и теперь стоит 53 рубля и 9 копеек за литр.

Минимальное повышение цен были только на дизельное топливо — на 10 копеек. Сейчас его стоимость составляет 48,84 рубля.

Отметим, что рост цен на топливо также коснулся и Ленобласти. С конца декабря 2020 года и до 11 января 2021 года средняя цена на горючее в области изменилась с 45,52 рубля до 45,73 за литр, а на дизельное топливо с 48,94 рубля до 49,20.