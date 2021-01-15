Домашнего кота, заболевшего коронавирусом, обследовали в Санкт-Петербурге

Первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота провели учёные в Санкт-Петербурге: животное заразилось от хозяев и сейчас уже идёт на поправку, сообщает Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева.
Как выяснилось, кот, скорее всего, заразился от хозяев, а найденный у него штамм вируса идентичен циркулирующим в России.
Специалисты взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, относятся к наиболее распространённому в России типу и не имеют «специфических замен», отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей.
Как считают в НИИ гриппа, можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.