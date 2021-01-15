Домашнего кота, заболевшего коронавирусом, обследовали в Санкт-Петербурге

Первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота провели учёные в Санкт-Петербурге: животное заразилось от хозяев и сейчас уже идёт на поправку, сообщает Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева.

«В рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов исследователи из ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота», — говорится в сообщении учреждения.

Как выяснилось, кот, скорее всего, заразился от хозяев, а найденный у него штамм вируса идентичен циркулирующим в России.

«Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтверждённую коронавирусную инфекцию COVID-19 в лёгкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия, и отказ от пищи», — отмечают учёные.

Специалисты взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, относятся к наиболее распространённому в России типу и не имеют «специфических замен», отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей.

«В настоящее время состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идёт на поправку», — добавили в институте.

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Как считают в НИИ гриппа, можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.