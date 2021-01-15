Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 24 715, до 3 520 531 – оперштаб

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 24 715, до 3 520 531, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3258 (13,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 3 520 531 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.