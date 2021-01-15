Двухсотый по счету грузовик застрял под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге

Двухсотый по счету грузовик застрял в пятницу в Санкт-Петербурге под путепроводом на Софийской улице, так называемом «мостом глупости», сообщается в официальном аккаунте, где ведётся статистика.

Официально путепровод называется мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014 году. В 2018 году часть дороги перед мостом была реконструирована, в том числе сделаны предупреждающие об ограничениях дорожные знаки. В первой декаде января здесь застряла 199-я по счету «Газель».

«Ну, вот и юбилейный приехал в самый мороз! Не долго ждали! 200», — сообщается в пятницу в Telegram-канале «моста глупости».

Как видно на прикреплённом фото, путепровод не удалось преодолеть грузовику, у которого после попытки проехать под «мостом глупости», где высота пролёта обозначена предупреждающей бело-красной разметкой, оказалась повреждена боковая стенка закрытого кузова.

В январе пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщала, что «мост глупости» не будет реконструирован в ближайшее время. Ведомство напоминало, что под мостом установлено несколько предупреждающих знаков, информационных щитов и ограничителей проезда, демонстрирующих допустимую высоту автомобиля.

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Перед мостом установлены «лежачие полицейские» для привлечения внимания водителей перед знаками. Также на самом мосту установлены дополнительные информационные щиты.