Псковская область до конца первой недели февраля ожидает 17,5 тыс доз вакцины от COVID-19

Администрация Псковской области к концу первой недели февраля рассчитывает получить 17,5 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе до конца января в регион поступит 7300 доз, сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Псковская область приступила к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции… Количество поступивших на сегодняшний день доз – 3043, и вакцинированы на различных этапах 208 человек. До конца января планируется поставка 7300 доз, в первую неделю февраля – еще 10 200 доз», — сказала она на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.

«Мы готовы к… развёртыванию в случае поступления в ближайшее время специализированного холодильного оборудования дополнительных прививочных пунктов. Прививочные пункты на сегодняшний день развёрнуты в восьми медицинских организациях, до конца месяца мы планируем развернуть прививочные пункты во всех медицинских организациях без исключения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь», — добавила Гаращенко.

Глава регионального комздрава уточнила, что для обеспечения вакцинации маломобильных групп населения будет организована либо доставка граждан в прививочные пункты, либо работа мобильных прививочных пунктов.