Тело 6-летнего мальчика, пропавшего в конце декабря в Карелии, нашли в реке

Тело шестилетнего мальчика, который пропал в Карелии в конце декабря, обнаружили в реке, сообщает республиканское СУСК России.

Ранее сообщалось, что 28 декабря в поселке Хелюля Сортавальского района пропал мальчик. Мать, не сумев самостоятельно отыскать сына, обратилась в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Спасатели и добровольцы занимались поиском ребёнка, водолазы обследовали реку, куда он мог упасть.

«В ходе масштабных и длившихся больше двух недель поисковых мероприятий, проводившихся по уголовному делу, тело мальчика было обнаружено в воде реки Тохмайоки в поселке городского типа Хелюля», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

«За время поисков в общей сложности сантиметр за сантиметром были обследованы более 300 метров дна. Спасатели, добровольцы отрядов «ЛизаАлерт» и «Доброспас», местные жители искали мальчика и на берегу, и в окрестностях посёлка, осмотрели каждый дом и каждый овраг. В итоге его обнаружила подводная видеокамера в двухстах метрах от предполагаемого места падения. Обстоятельства гибели установят следственные органы», — написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вам будет интересно Рыбак запутался в сетях и утонул в Михалевском озере О происшествии на Михалевском озере в Выборгском районе по телефону экстренных служб 112 сообщили 3 декабря около 22:00. У местной базы... 04.12.2020 741

Он также выразил соболезнования родным и близким ребёнка.