Более 20 тыс жителей Санкт-Петербурга уже привиты от COVID-19 – власти

С начала вакцинации в Санкт-Петербурге уже привиты 21 872 человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«В Санкт-Петербурге наращиваются темпы вакцинации от COVID-19. За 15 января в городе первой дозой привито рекордное число жителей — 1987 человек. Вторично прививка сделана 883 пациентам. Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 21 872 человека. Из них 3475 закончили полностью цикл – получили две дозы», — говорится в сообщении.

В числе привитых – 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур. Больше всего привитых – 7042 человека – жители старше 60 лет.

Отмечается, что за весь период вакцинации в Санкт-Петербург уже поступило 42 692 дозы вакцины. Все они развезены по поликлиникам, где есть прививочные пункты.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил ответственным комитетам и ведомствам укорить работу по открытию дополнительных прививочных пунктов. Отмечается, что темпы вакцинации в городе будут нарастать.