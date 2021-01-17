На берегу Финского залива в Выборгском районе появится сеть пешеходных и веломаршрутов

Новую природную зону с экомаршрутами в Ленобласти должны открыть к концу 2021 года.
В новом парке Кюренниеми появится сеть велосипедных маршрутов, протяженностью более 10 километров, и пеших — более пяти километров. В перспективе организаторы планируют соединять тропы Ленобласти и Финляндии.
На экотропе установят эколого-просветительские щиты, создадут места для отдыха, палаток и кострища. Также разработают мобильное приложение с информацией о местной природе и аудиогид.
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01.12.2020 248
Напомним, что экотропу в «Кюренниеме» будут создавать силами России и Финляндии. Бюджет проекта — около 424 тыс. евро.