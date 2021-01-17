Жителей Ленобласти 18 января ожидает небольшой снег и до минус 16 градусов

В понедельник, 18 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -6…-11 °C, местами прогнозируется до -16 °C. Днем столбику термометров покажут -4…-9 °C, местами до -12 °C.

Ветер западный, юго-западный слабый. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.