Жителей Ленобласти 18 января ожидает небольшой снег и до минус 16 градусов

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 18 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».  

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -6…-11 °C, местами прогнозируется до -16 °C. Днем столбику термометров покажут -4…-9 °C, местами до -12 °C.  

Ветер западный, юго-западный слабый. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

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