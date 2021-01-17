Видео: в Ленобласти заметили краснокнижных куропаток

Автор: Гузель Галимова
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Краснокнижные серые куропатки пришли к дому инспектора Охотнадзора, который их прикармливает.

Добавляется, что в Ленобласти уже третий год действует программа восполнения популяции серой куропатки. На сегодняшний день в естественную среду выпущено около 500 птиц. 

“Все они прижились, обосновались в природе, начали выводить птенцов. Многие с удовольствием ходят кормиться к своему любимому инспектору”, — говорится в сообщении.

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17.01.2021 49
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