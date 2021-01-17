Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде почти по всей России

Автор: Гузель Галимова
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Почти по всей России в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы: отклонения от нормы составят 15-18 градусов, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Северо-Западном федеральном округе температура опустится на 7-15 градусов ниже нормы — до -23…-26 градусов. Похожая ситуация складывается и в Южном федеральном округе. На большей части территории Центрального федерального округа ожидаются морозы до -20…-30 градусов, что на 6-12 градусов ниже нормы. Продлится мороз как минимум до 20 января.

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