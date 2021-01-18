Число госпитализаций больных COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось за неделю на 3,1% — власти

Число госпитализаций больных COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось за неделю на 3,1%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«С 11 по 17 января в стационары, принимающие больных с новой коронавирусной инфекцией, госпитализированы 5052 пациентов. Неделей ранее – с 4 по 10 января 2021 года – эта цифра была 5215 больных. Таким образом, снижение составило 3,1%», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в настоящее время доля свободных коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге на этой неделе достигла более 25%.

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