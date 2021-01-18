Число случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 300 тыс, выздоровели 187 тыс человек

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 300 тысяч, при этом выздоровели более 187 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 300 764 случая заражения COVID-19. Скончались 8 902 человека. Выздоровело 187 135 человек», — говорится в сообщении.

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За последние сутки в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус 16 389 человек.