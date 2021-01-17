4 742 случая коронавируса подтверждено в Сосновом Бору с начала пандемии

По данным на 17 января, с начала пандемии коронавирус подтвержден у 4 742 жителей Соснового Бора.

Как сообщает главный государственный врач города, всего выздоровели 4 235 жителей Соснового Бора, умерло — 43 человека.

Вам будет интересно Фото: в Сосновом Бору готовят катки В паблике «Администрация города Сосновый Бор» сообщают: с приходом устойчивой минусовой температуры начались работы по заливке катков в Сосновом Бору. В... 13.01.2021 167

В Ленобласти за последние сутки выявлены 228 новых случаев коронавируса. Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.