Симфонический оркестр Ленобласти своим выступлением открыл концертный зал в Приозерске

Автор: Кира Нагорная
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Музыканты сыграли мировые хиты перед первым слушателями — врачами и соцработниками Приозерского района.

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Фото: lenobl.ru

Вместе с областным оркестром выступили оперные артисты Государственной филармонии северной столицы Эльвира Кисляк, Татьяна Волкова, Анастасия Васильева и Даниил Соколов.

Капитальный ремонт Концертного зала Культурного центра «Карнавал» в Приозерске начался в 2017 году. Общая стоимость работ составила почти 170 млн рублей, при этом из областного бюджета было выделено 113,9 млн рублей. В августе 2020 года ход строительных работ проверил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

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