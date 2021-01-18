Симфонический оркестр Ленобласти своим выступлением открыл концертный зал в Приозерске

Музыканты сыграли мировые хиты перед первым слушателями — врачами и соцработниками Приозерского района.

Вместе с областным оркестром выступили оперные артисты Государственной филармонии северной столицы Эльвира Кисляк, Татьяна Волкова, Анастасия Васильева и Даниил Соколов.

Капитальный ремонт Концертного зала Культурного центра «Карнавал» в Приозерске начался в 2017 году. Общая стоимость работ составила почти 170 млн рублей, при этом из областного бюджета было выделено 113,9 млн рублей. В августе 2020 года ход строительных работ проверил глава Ленобласти Александр Дрозденко.