Подросток, обвиняемый в убийстве матери и дяди, арестован в Санкт-Петербурге на два месяца

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершенному жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в убийстве мамы и дяди, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Суд избрал арест. Срок меры — 15.03.2021», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Органами предварительного следствия установлено, что 16 января несовершеннолетний юноша в ходе ссоры, используя в качестве оружия кухонный нож, нанёс не менее 16 ударов дяде, а потом матери. Они скончались от полученных ранений на месте происшествия. По данным объединённой пресс-службы судов, подростка задержали в этот же день и предъявили обвинение.

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В обосновании ареста следствие указало, что задержанный нигде не работает, отрицательно характеризуется по месту жительства, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете в наркологическом диспансере.