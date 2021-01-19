Подросток, обвиняемый в убийстве матери и дяди, арестован в Санкт-Петербурге на два месяца

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершенному жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в убийстве мамы и дяди, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Органами предварительного следствия установлено, что 16 января несовершеннолетний юноша в ходе ссоры, используя в качестве оружия кухонный нож, нанёс не менее 16 ударов дяде, а потом матери. Они скончались от полученных ранений на месте происшествия. По данным объединённой пресс-службы судов, подростка задержали в этот же день и предъявили обвинение.
В обосновании ареста следствие указало, что задержанный нигде не работает, отрицательно характеризуется по месту жительства, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете в наркологическом диспансере.