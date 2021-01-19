Пострадали двое: Следком Ленобласти предупреждает жителей об опасности «ватрушек»

В Следкоме Ленобласти отмечают, что во время зимнего отдыха участились случаи травмирования граждан во время катания с горок на популярных надувных «ватрушках» — тюбингах.

Правоохранители предупреждают отдыхающих, что широко распространенная забава крайне опасна.

“«Ватрушки» быстро разгоняются до скорости в 60 км/ч и управлять ими в этот момент практически невозможно, поэтому высок риск получить тяжелые травмы при неудачном падении. Необорудованные склоны и парки — неподходящие места для таких катаний ”, — говорится в сообщении.

Таким образом во время зимних каникул в Ленобласти пострадали двое. Трехлетний мальчик получил множество ушибов и травмы затылка. Он скатился с горки, непредназначенной для таких развлечений, в заповеднике «Колтушские высоты» во Всеволожском районе. И 26-летняя девушка, которая съехала на тюбинге по дороге к лыжному спуску на стадионе «Кировец». По двум фактам проводится проверка.

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Следком направил в районные администрации указания о принятии профилактических мер по предотвращению фактов катания людей со склонов в необорудованных местах. Также они должны установит в парках специальные информационные щиты и ограждения.