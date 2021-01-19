В Янино приступили к ремонту поврежденного водонапорного коллектора

В понедельник, 18 января, петербургский Водоканал приступил к ремонту водонапорного коллектора, расположенного на прилегающей к заводу «МПБО-2» территории в Янино-1.

На этапе подготовки специалисты обнаружили два прорыва. Устранить их должны в течение этой недели. Работа ведется в тесном взаимодействии с Госэконадзором Ленобласти.

Фото: Online47

Напомним, коллектор по решению суда должен был отремонтировать комитет имущественных отношений Петербурга, однако никаких действий предпринято не было. В результате канализационные стоки в месте прорыва продолжают изливаться в почву. Власти Ленобласти уже готовы были вводить режим ЧС. Однако на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС удалось договориться о ремонте объекта силами городского Водоканала.