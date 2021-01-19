12 детей с гриппом были госпитализированы в Ленобласти за прошедшую неделю

За минувшую неделю, с 11 по 17 января, в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализированы 12 человек и все дети.

В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения находится ниже порогового значения. Наиболее высокая заболеваемость отмечена среди детей в возрасте 3-6 лет, 36% — дети до 14 лет.

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В ведомстве напоминают, что не следует заниматься самолечением, а при первых признаках проявления заболевания вызывать врача на дом для получения адекватного лечения.