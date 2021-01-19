Мост через реку Ковра в Кировском районе планируют достроить в конце февраля

Строительство моста через реку Ковра в Кировском районе Ленобласти подходит к завершению.

Строительно-монтажные работы планируют завершить к 26 февраля. Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор». К слову, мост находился в аварийном состоянии. Работы ведутся в рамках капитального ремонта моста на 4 км трассы «Подъезд к станции Жихарево».

Ранее мы сообщали, что мост через реку Славянку начнут ремонтировать не ранее 2023 года. Переправу три года назад признали аварийной, сейчас она открыта только для пешеходов.