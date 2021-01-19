Из здания водопроводной башни в городе Никольское бурным потоком вытекает вода, внутри бьёт фонтан из трубы.

Сразу две аварии произошло на насосной станции в Тосненском районе Ленобласти во вторник, 19 января. Видео ЧП на водопроводной башне в городе Никольское АО «ЛОКС» опубликовало в своем Instagram.

На кадрах видны бурные потоки воды, вытекающие из здания, а также бьющий из трубы фонтан.

«Утром внутри башни прорвало трубу, затем рвануло снаружи, рядом с задвижкой», — передает «47news» слова главы администрации Никольского поселения Екатерины Миклашевич.

Аварии оставили без холодной воды жителей города Никольское, деревни Пустынка, поселка Ульяновка и частного сектора поселка Красный Бор. Специалисты обещают разобраться с проблемой в течение двух часов.