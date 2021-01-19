Глава антимонопольной службы Петербурга сложил полномочия

Автор: Анастасия Щербакова
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Стало известно об отставке Вадима Владимирова, который возглавлял управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу с 2013 года. 

Информацию об уходе чиновника 19 января, во вторник подтвердили в пресс-службе ведомства. На данный момент Владимиров находится в отпуске. С 1 февраля он покинет свой пост.

О назначении нового главы УФАС по Санкт-Петербургу пока неизвестно.

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