Глава антимонопольной службы Петербурга сложил полномочия

Стало известно об отставке Вадима Владимирова, который возглавлял управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу с 2013 года.

Информацию об уходе чиновника 19 января, во вторник подтвердили в пресс-службе ведомства. На данный момент Владимиров находится в отпуске. С 1 февраля он покинет свой пост.

О назначении нового главы УФАС по Санкт-Петербургу пока неизвестно.