Глава антимонопольной службы Петербурга сложил полномочия

Стало известно об отставке Вадима Владимирова, который возглавлял управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу с 2013 года.
Информацию об уходе чиновника 19 января, во вторник подтвердили в пресс-службе ведомства. На данный момент Владимиров находится в отпуске. С 1 февраля он покинет свой пост.
О назначении нового главы УФАС по Санкт-Петербургу пока неизвестно.
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